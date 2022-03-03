Пригородные поезда на Северо-Западе в мартовские праздники перейдут на график выходных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Пригородные поезда на территории "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" (СЗППК) будут курсировать по измененному графику в период с 4 по 8 марта. В связи с этим планируется отмена и назначение 32 поездов в Петербурге, Республике Карелия, а также в Ленинградской, Мурманской и Псковской областях, сообщили в понедельник в пресс-службе СЗППК.

"В связи с предстоящим праздником - Международным женским днем и переносом выходных дней в период с 4 по 8 марта 2022 года устанавливается следующий график движения пригородных поездов: 4 марта - движение пригородных поездов будет осуществляться по графику четверга; 5 марта - по графику пятницы; 6 и 7 марта 2022 года - по графику субботы; 8 марта -по графику воскресенья", - рассказали в пресс-службе.

На территории Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей планируется отменить 15 поездов и дополнительно назначить девять. На Балтийском направлении поезд №6673/6674 переносится с 7 на 8 марта. На Финляндском направлении 7 марта не будут курсировать электрички №№6514 и 6122.

На Московском и Северном направлениях 4 марта отменят электропоезда №№6959 и 6958, 6 марта - составы №№6957 и 6958, а 7 марта на линию не выйдут электрички №№6371/6372, 6127, 7405, 6051, 6053, 6015, 6123/6124 и 6473. Дополнительно на 5 марта назначены поезда №№6957, 6958, на 6 марта - поезда №6959 и 6960, на 8 марта - составы №№6371/6372 и 6127. 9 марта также запустят дополнительно электрички №№6053 и 6015.

Курсирование пригородных поездов на территориях Мурманской области и Республики Карелия будет осуществляться согласно календарным дням недели. При этом с 5 на 6 марта переносится электричка №6369, тогда же отменяется поезд №6659. 7 и 8 марта также дополнительно назначаются поезда №№6369 и 6659. Также 8 марта на маршрут выйдет дополнительная электричка №6659.