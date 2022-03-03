В Смоленской области отменили систему QR-кодов для входа в кафе, рестораны и ТЦ

ТАСС, 3 марта. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым в регионе отменяется система QR-кодов при посещении торговых центров, заведений общепита, фитнес-клубов и других мест. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Отменяются требования предъявлять QR-коды посетителям торговых центров (комплексов), салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, организаций общественного питания", - говорится в сообщении.

Также в регионе разрешается допуск зрителей на спортивные мероприятия. Отмечается, что наполняемость спортзалов и помещений при проведении культурных мероприятий не должна превышать 75%. "Меры по соблюдению режима максимальной изоляции в домашних условиях для граждан в возрасте 60 лет и старше теперь носят рекомендательный характер", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом сократилось в Смоленской области за неделю более чем на 37%. В конце февраля власти региона разрешили кафе и ресторанам работать до 23:00, прежде действовал запрет на работу после 20:00.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено более 119 тыс. заражений коронавирусом, за неделю суточный прирост заболевших снизился с 973 до 834 случаев. Выздоровели свыше 102 тыс. человек, более 2,7 тыс. умерли. Коллективный иммунитет составляет 60,6%.