Якутск передал статус столицы "Тотального диктанта" Ярославлю

ТАСС, 3 марта. Город Якутск, который в 2021 году был столицей акции "Тотальный диктант", передал этот статус Ярославлю. Торжественная церемония прошла в постпредстве Якутии в Москве в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Первый русский театр - театр имени Волкова в Ярославле станет главной площадкой, где автор акции этого года Марина Степнова будет читать свой текст в атмосфере театральности. Это прекрасный текст о России начала ХХ века, о вере в лучшее. Я думаю, что все мы должны сейчас верить в лучшее. Мы надеемся, что весной-летом в Ярославле пройдет фестиваль грамотности", - сказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

По ее словам, в прошлом году к акции присоединились участники из 123 стран. В этот раз Ребковец не исключает отказы некоторых стран от участия из-за геополитической ситуации. При этом онлайн-участие будет доступно для всех желающих, пояснила директор фонда.

"Для нас русский язык всегда остается языком мира. "Тотальный диктант" - акция, свободная от политических заявлений, высказываний, политической повестки. Мы объединяем людей, считаем, что в этом году это особенно важно. Мы объединяем во имя добра, любви к своему языку", - добавила Ребковец.

По словам постоянного представителя Якутии при президенте РФ, первого заместителя председателя правительства Якутии Андрея Федотова, прошлогодняя акция в республике показала, что в республике развиваются все языки: "и якутский, и русский, языки малочисленных народов, иностранные языки".

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2022 году акция пройдет 9 апреля.