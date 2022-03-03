Ставропольский край принял 300 эвакуированных из Донбасса

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. В Ставропольский край прибыли 300 человек, эвакуированных из Донбасса. Власти региона готовят к открытию пункт временного размещения в Михайловске, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края в социальных сетях.

"В Ставрополье есть беженцы. На сегодняшний день 300 человек. Скорее всего, будем в ближайшее время в Михайловске открывать пункт временного размещения", - сказал он.

Михайловск расположен на северо-западе края рядом с крупнейшим городом региона Ставрополем. Владимиров отметил, что Ставропольский край продолжает сбор гуманитарной помощи, также в регионе подготовлены места для возможного приема раненых.

"Мы подготовили 160 коек для приема раненых, солдат, которые будут к нам прибывать. Медиков своих отправлять не будем, медики Ставропольского края будут работать на территории Ставропольского края", - пояснил глава региона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.