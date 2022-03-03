РПЦ объявила сбор средств на помощь эвакуированным из Донбасса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл инициировал общецерковный сбор средств на помощь эвакуированным из Донбасса и пострадавшим мирным жителям. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского патриархата.

"Святейший Патриарх Кирилл благословил объявить сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Всем епархиальным преосвященным в ближайшие три воскресенья (6, 13 и 20 марта) надлежит провести кружечный сбор в храмах епархий", - говорится в сообщении.

Работу по оказанию помощи координирует синодальный отдел РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению.

Циркулярное письмо о сборе средств нуждающимся направил всем епархиальным архиереям на территории России первый викарий патриарха по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

Ранее в Россию начали прибывать эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.