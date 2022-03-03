КС запретил задним числом лишать права на жилье родившихся на Крайнем Севере инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) запретил лишать права на льготное жилье инвалидов с детства, родившихся на Крайнем Севере после 1991 года, если такое право было предоставлено до изменения в 2020 году соответствующего закона. Новое постановление КС было опубликовано на его официальном сайте в четверг.

"В связи с признанием ст. 2 ФЗ от 20.07.2020 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" не соответствующей Конституции РФ федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций КС РФ, основанных на ее положениях, - внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения, вытекающие из настоящего Постановления", - говорится в тексте документа.

О жалобе инвалида с детства

Поводом для проверки Конституционным судом положений ФЗ №228 стала жалоба инвалида III группы Александра Окулова, имеющего инвалидность с детства. Он родился в 1993 году в Воркуте, которая официально относится к районам Крайнего Севера. Согласно положениям ФЗ №125 "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", инвалиды с рождения, которые родились в этих районах, имеют льготные права на приобретение за счет государства жилья в регионах с более благоприятным климатом.

В связи с этим Окулов в 2013 году был включен в список граждан, имеющих право на получение государственного жилищного сертификата на приобретение жилья вместе с членами его семьи. Однако в 2018 году в связи с семейными обстоятельствами он отказался от получения сертификата, а в 2019 году подал заявку на сертификат с учетом расширения семьи, в которую стали входить четыре человека.

После этого Минстрой Республики Коми уведомил его об отсутствии у него права на получение сертификата, аргументировав это тем, что право на получение жилья имеют дети-инвалиды, родившиеся до 1 января 1998 года. В декабре 2020 года Окулов был официально исключен из списков льготников.

Несогласный с этим решением, гражданин обратился в суд, где в удовлетворении иска ему было отказано. Судьи при этом ссылались на положения ФЗ №228, которые позволяют придавать обратную силу остальным положениям закона, в том числе в части ограничений льготных прав по дате рождения. Исчерпав иные способы решения вопроса, Александр Окулов обратился с жалобой в Конституционный суд.

Решение КС

Судьи КС в своем решении указали, что поправки к закону от 20.07.2020 были приняты для того, чтобы устранить неопределенность в отдельных частях ФЗ №125 от 25.10.2002. В частности, до принятия поправок допускалось различное трактование судами права на получение льготного жилья детьми-инвалидами, родившимися до 1 января 1992 года и после этой даты, которое приводило к противоположным решениям по разным делам.

Поправки 2020 года установили, что правом на льготное жилье имеют только дети-инвалиды, родившиеся "не позднее 1 января 1992 года". При этом новое положение автоматически распространилось на тех инвалидов с детства, которые уже стояли в очереди на субсидии. Таким образом, в данном случае закон имеет обратную силу. Судьи КС подчеркнули, что экономия бюджетных средств и перераспределение денег между различными статьями бюджета не могут являться оправданием для ухудшения положения граждан, родившихся после 1 января 1992 года и уже получивших право на жилищный сертификат.

Поскольку в данном случае применение обратной силы закона ухудшает положение отдельной категории граждан без должных обоснования и компенсации, судьи сочли оспариваемые положения ФЗ №228 противоречащим Конституции. В соответствии с данным постановлением законодатель обязан внести соответствующие правки в регулирующие документы.

Дело самого Александра Окулова при этом подлежит пересмотру в соответствии с изложенной в постановлении КС позицией.