Чечня направит стройматериалы жителям Донбасса для восстановления инфраструктуры

ГРОЗНЫЙ, 3 марта . /ТАСС/. Чеченская Республика направит в Донбасс строительные материалы для восстановления разрушенной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В основном это доска леса и некоторые сопутствующие для строительства материалы. Помощь в сборе груза оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального исполнительного комитета партии Адлана Динаева.

Помимо этого, в регионе организован благотворительный денежный сбор, в котором принимают участие члены фракции в Госдуме, депутаты парламента и представители власти.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.