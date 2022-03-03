Культурные учреждения Москвы готовы к росту посещаемости после снятия ограничений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Музеи, кинотеатры и концертные залы Москвы полностью готовы к увеличению числа посетителей в связи со смягчением ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в четверг ТАСС в ряде культурных учреждений.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации подписал указ об отмене с 3 марта QR-кодов, веденных из-за пандемии. Также сняты все ограничения для общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, требования по социальной дистанции и заполняемости залов не более 70% для них. Ношение масок по-прежнему остается обязательным.

Как рассказала ТАСС директор московского Музея космонавтики Наталья Артюхина, несмотря на отмену QR-кодов, посетителям стоит не забывать про маски и соблюдать социальную дистанцию, а на входе сохранится бесконтактная термометрия. С начала года музей посетили более 49 тыс. человек. В день учреждение готово продавать 1 750 билетов, пока их по-прежнему можно приобрести только онлайн.

"Мы продолжим регулярную дезинфекцию пространства музея и ряд других обязательств. Надеемся, что отмена QR-кодов позволит увеличить количество посетителей. Мы в свою очередь к этому полностью готовы. Сегодня, например, открывают новую временную выставку, посвященную 70-летию со дня рождения космонавта Владимира Васютина. И традиционно готовим программу к Дню космонавтики", - сказала она.

Сотрудники павильонов на ВДНХ также рады вернуться к обычному режиму работы и готовы принять всех посетителей. "Сегодня в музеях и на выставочно-развлекательных площадках ВДНХ в соответствии с решением мэра отменили QR-коды и другие ограничения. При этом в павильонах посетителям по-прежнему необходимо носить маски, не забывайте об этом", - сказали ТАСС в пресс-службе выставки.

Гостей в своем павильоне на ВДНХ ждет и Музей транспорта Москвы. "Мы продолжаем следить за безопасностью нахождения в нашем пространстве и просим сохранять масочный режим. <...> Ждем всех на выставке "Мечта москвича", в рамках которой открылась и новая временная экспозиция от "От эскиза до прототипа", - сказала ТАСС директор музея Оксана Бондаренко. С мая эту выставку посетили 75 тыс. гостей, а максимальное количество посетителей за день составило 2 тыс. человек.

Выход из "культурной спячки"

В пресс-службе парка "Зарядье" считают, что с отменой QR-кодов ограничения сводятся к минимуму, и все гости и жители Москвы начинают выходить из "культурной спячки". С начала года парк посетили более 1,5 млн человек, из них около 710 тыс. в новогодние праздники. "Приходите в "Зарядье" насладиться весной. Особенно заметна она сейчас во Флорариуме: там цветут 57 видов растений, готовится зацвести 61 вид, а 23 уже плодоносят. Заглядывайте на выставки: до 15 марта можно успеть посмотреть "Новую красивую выставку", а в Старом Английском дворе только что открылась новая экспозиция "Амазонки русского зарубежья", - отметили в пресс-службе.

Готовность принимать гостей выразил Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". "Мы рады, что теперь к нам на выставку "Репетиция весны" смогут прийти больше людей. Ведь люди действительно были обеспокоены тем, что могут не успеть побывать в оранжерее и увидеть ту красоту, что мы в этом году сотворили для наших посетителей", - сказал ТАСС директор учреждения Алексей Ретеюм. Он также пригласил всех на концерты, расписание есть на сайте ботсада. Купить билет в "Аптекарский огород" можно как в кассах, так и онлайн.

"Мы рады, что благодаря улучшению эпидемиологической ситуации к нам сможет прийти больше людей. Как и во всех учреждениях культуры Москвы, QR-код больше не нужен. Наши специалисты в скором времени в залах уберут линии, обозначающие дистанцирование", - рассказали ТАСС в пресс-службе Москонцерта.

С начала года в учреждении прошло почти 300 мероприятий, более 13 тысяч зрителей их посетили. Количество мест в зале при 70% заполняемости было рассчитано на 400 гостей. В Москонцерте добавили, что готовы возобновить продажи билетов через кассы в любой момент, как только поступит соответствующее распоряжение. Пока их можно купить онлайн.

В центре цифрового искусства Artplay Media также продолжает работать цифровая покупка билетов, и возвращать продажу билетов в кассах пока не планируется пока, "так как онлайн-продажа довольно удобна". "Сейчас в центре продолжает действовать масочный режим. Также мы сделали расстановку пуфов на выставках, где можно отдохнуть, так, чтобы была социальная дистанция", - рассказали ТАСС в центре. С начала года учреждение посетили около 16 тыс. человек, в среднем мультимедиа-выставки посещают примерно 130 гостей в будний день и 300 - в выходной.

Новости о возобновлении работы в обычном режиме обрадовались и на смотровой площадке Panorama 360. "Мы рады, что эпидемиологическая ситуация в Москве нормализуется. Ждем посетителей на 89 этаже, чтобы насладиться панорамными видами столицы, а также продегустировать мороженое и шоколад от самых высоких фабрик в мире", - сказали ТАСС в пресс-службе.