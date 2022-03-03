В ОБСЕ считают, что Россия нарушает свободу СМИ своими мерами на фоне операции на Украине

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила в четверг обеспокоенность якобы имеющим место "нарушением властями России свободы выражения мнений и свободы СМИ" в контексте военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, распространенном в связи с намерениями принять в РФ закон о наказании в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение дезинформации о действиях Москвы во время военных спецопераций.

Представитель ОБСЕ назвала "крайне непропорциональными меры российских властей в отношении СМИ по контролю за публичными коммуникациями, включая блокировку целых интернет-сайтов и закрытие цифровых платформ". Данное заявление стало реакцией на запрет вещания радиостанции "Эхо Москвы", телеканала "Дождь", а также блокировку сайтов других СМИ, в том числе украинских, отметили в ОБСЕ.

"В совокупности эти меры ведут к установлению государственной монополии на информацию в Российской Федерации, что очень печально для свободы СМИ в стране и идет вразрез с соответствующими обязательствами в рамках ОБСЕ", - считает Рибейру.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел соответствующие санкции.