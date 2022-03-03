Более 400 машин прошли в Севастополе в колонне автопробега в поддержку армии

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Автопробег в поддержку российской армии, в колоннах которого прошли более 400 машин, состоялся в четверг в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службе городского правительства.

"Сегодня в Севастополе состоялся автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и проведения спецоперации на территории Украины. Это один из самых массовых автопробегов в городе-герое - в нем приняли участие более 400 автомобилей", - говорится в сообщении.

Автопробег проводился сразу по трем маршрутам. Первая колонна проследовала от Сапун-горы (мемориала на месте ключевого боя за Севастополь в 1944 году) к главной в городе площади Нахимова. Там автомобилисты возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Второй маршрут пролегал через спальные районы: от спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя в сторону Парка Победы и завершился возложением цветов к закладному камню "Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир". Третья колонна прошла по селам Байдарской долины в горах около Севастополя.

По данным правительства, организаторами акции выступили общественные организации "Блокпост Севастополь", "Самооборона "Севастополь без фашизма" и АНО "Долина". "Мы знаем, что в сети сейчас много фейков, поэтому мы решили поддержать президента и наших ребят - провести автопробег и запустить эти ролики по всему миру. Кроме этого, мы хотим сказать всей нашей стране, что не нужно пугаться санкций, потому что мы с ними живем восемь лет, и у нас все хорошо", - приводятся в сообщении слова председателя организации "Блокпост Севастополь" Ивана Крыжанивского.

Кроме того, автопробег в поддержку жителей Донбасса в четверг провели в Санкт-Петербурге молодогвардейцы совместно с активистами "Волонтерской Роты Боевого Братства". "Третьего марта активисты "Молодой гвардии Единой России" совместно с активистами "Волонтерской Роты Боевого Братства" и другими общественно-политическими организациями города организовали автопробег в поддержку жителей ЛДНР. Более ста машин проехали по Московскому проспекту для того, чтобы выразить свою поддержку жителям Донбасса", - сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского отделения "Молодой гвардии".

Две колонны автомобилей с флагами Луганской и Донецкой народных республик стартовали с Московской площади и проследовали к Московским воротам. В ходе акции участники сигналили в знак солидарности с решением президента о признании независимости ЛДНР и скандировали лозунги "Россия с вами!" и "Россия за Донбасс!".

О ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.