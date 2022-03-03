В Тверскую область прибыли более 100 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

ТАСС, 3 марта. Более 100 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Тверскую область, сообщил в четверг в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь" губернатор региона Игорь Руденя.

"По состоянию на сегодня [из ДНР и ЛНР] у нас прибыл 131 человек, это 26 семей. Там есть ребятишки, пенсионеры, в основном это женщины и дети. Мы приготовили места, где мы бы могли их разместить, но они разъехались по своим родственникам", - сказал Руденя.

Как отметил глава региона, эвакуированным жителям ДНР и ЛНР помогают оформлять необходимые документы через МФЦ, детей определяют в детские сады и школы региона. Всего в Тверской области подготовили около 1,5 тыс. мест для размещения эвакуированных.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.