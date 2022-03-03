В Дагестане ослабили антиковидные меры

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в связи с улучшение эпидемиологической обстановки приняло решение об ослаблении ограничительных мер, которые касаются работы банкетных залов, развлекательных заведений и религиозных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

"Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Дагестане снизился до 0,4%. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе с сегодняшнего дня ослабляют ограничительные меры, касающиеся деятельности банкетных залов, детских и ночных клубов, а также посещения религиозных учреждений. Снимаются все ограничения, кроме масочного режима, дезинфекции", - сказал собеседник агентства.

Ранее указом главы Дагестана до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике была приостановлена деятельность банкетных залов, детских и ночных клубов. Также управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало приостановить посещение религиозных учреждений в целях недопущения распространения COVID-19 при совершении богослужений и религиозных обрядов. По данным Минздрава региона, с 1 марта в республике возобновили оказание плановой амбулаторной помощи. В регионе проводят углубленную диспансеризацию населения, а также профилактические осмотры и плановый прием в поликлиниках.