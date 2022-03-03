В Венгрию за неделю прибыли более 120 тыс. украинских беженцев

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Более 120 тыс. беженцев прибыли в Венгрию с Украины за последнюю неделю, с тех пор как Россия начала там военную операцию. Об этом сообщил в четверг официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"По последним данным, более 120 тыс. человек благополучно прибыли в Венгрию с Украины, начиная с прошлого четверга", - написал он в своем блоге на сайте правительства Венгрии. Ковач отметил, что венгерские власти оказывают этим людям помощь, обеспечивая их временным жильем, продуктами и предметами первой необходимости. Некоторые отправляются к своим родственникам и знакомым в Венгрии. Сколько среди них этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, не уточняется.

Ковач рассказал, что правительство страны выделило на помощь украинским беженцам 600 млн форинтов (более €1,5 млн). Еще 200 млн форинтов (€523 тыс.) были собраны благодаря пожертвованиям венгерских граждан. Средства в размере около €4 млн собрали общественные организации - Венгерский Красный Крест и Венгерская межцерковная помощь. Кроме того, Венгрия предоставила соседям в Закарпатье 100 тыс. литров автомобильного топлива, 30 тонн продовольствия, лекарства и предметы первой необходимости.

В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал в местечке Берегшурань на границе с Украиной, где проходит шоссе, соединяющее две соседние страны, и расположен пограничный пункт. Посмотрев, как организована помощь беженцам, он отметил, что "Венгрия развернула одну из крупнейших гуманитарных акций в своей истории". "Здесь находятся волонтеры, муниципальные служащие, мэры, полиция, специалисты по ликвидации последствий стихийных бедствий. Правительство координирует их работу, так что теперь забота о беженцах организована и упорядочена", - сказал премьер.

Орбан подчеркнул, что "в ближайшие недели ситуация может стать еще более сложной", но в любом случае "помощь должна быть оказана всем беженцам, прибывающим из соседней страны". По его словам, это надо сделать "просто из человеческих и христианских соображений".