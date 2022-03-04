В Петербурге открывается выставка "Обыкновенный фашизм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Свидетельства бывших политзаключенных и другие материалы по военным преступлениям и нарушениям прав человека на Украине представит планшетная выставка "Обыкновенный фашизм", которая открывается в пятницу в Российской Национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге.

В основе выставки - материалы, собранные ее автором - членом Общественной палаты РФ, директором Фонда исследования проблем демократии Максимом Григорьевым, который неоднократно выезжал в Донбасс, где фиксировал украинские военные преступления и нарушения Минских соглашений.

"Происходящее сейчас, включая денацификацию Украины, исторически необходимый выбор, и мы со стороны Общественной палаты России все эти восемь лет делали все, чтобы защитить соотечественников, подготовить объективные материалы, которые позволят наказать виновных в нарушениях прав человека", - сказал журналистам Григорьев. Результаты своих расследований в Донбассе Григорьев уже представлял в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и Женеве, на мероприятиях Совета по правам человека ООН, конференциях ОБСЕ и других международных площадках.

Выставку дополнят книги из фондов РНБ, иллюстрирующие историю вопроса. Самая древняя из них, изданная в 1777 году, - "Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год : с изъявлением настоящаго образа тамошняго правления и с приобщением списка преждебывших гетманов, генеральных старшин, полковников и иерархов; також Землеописания, с показаниями городов, рек, монастырей, церквей, числа людей, известий о почтах и других нужных сведений".

К 1847 году относится "Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих местах обитают". Среди других трудов - "Украинский народ в его прошлом и настоящем", "История воссоединения Руси", "Украинский вопрос в России (конец XIX - начало ХХ века)", "Историческая правда и украинофильская пропаганда".