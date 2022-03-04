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Пандемия COVID-19

В Финляндии рекомендовали третью дозу вакцины детям 12-17 лет из групп риска

Национальный институт здравоохранения и социального развития выступил с инициативой предложить третью дозу всем детям 12-17 лет, если она необходима им по причинам, не касающимся медицинских

ХЕЛЬСИНКИ, 4 марта. /ТАСС/. Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) рекомендовал прививаться третьей дозой вакцины от коронавируса подросткам 12-17 лет, относящимся к группам риска. Об этом организация сообщила в четверг вечером.

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"THL рекомендует вводить подросткам 12-17 лет, относящимся к группам риска по серьезному протеканию [вызываемого] коронавирусом [заболевания] третью дозу вакцины, если с момента введения первой прошло не менее шести месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, институт выступил с инициативой предложить третью дозу всем детям в возрастной группе 12-17 лет, если она необходима им по причинам, не касающимся медицинских, в частности для путешествий.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили свыше 88% жителей старше 18 лет, третью дозу - более 50%. В связи с распространением омикрон-штамма власти в конце 2021 года ужесточили целый ряд ограничений, однако в феврале-марте 2022 года большинство мер было снято.

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ФинляндияПандемия COVID-19
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