В США Сенат выступил за отмену введенного в стране из-за COVID-19 режима ЧС

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект, предполагающий отмену в стране режима чрезвычайной ситуации, который был введен в марте 2020 года из-за распространения нового коронавируса.

Инициативу, представленную республиканцами, поддержали 48 законодателей, 47 сенаторов проголосовали против.

Шансы на то, что законопроект будет одобрен в Палате представителей, которую контролируют демократы, невелики. Белый дом ранее уже заявил, что президент США Джо Байден не станет подписывать документ, что было бы необходимо для его вступления в силу.

В марте 2020 года предыдущий американский лидер Дональд Трамп "объявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией". Данный режим был продлен Байденом в феврале 2021 года. В феврале 2022 года Байден снова продлил указанный режим, подчеркнув, что "пандемия продолжает представлять значительную угрозу для здоровья общественности и безопасности страны".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 79,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 955,6 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.