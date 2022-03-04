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Кабельное вещание RT в Сербии восстановили

На свою кабельную платформу каналы вернул оператор "Телеком Сербия"

БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Кабельное вещание российского телеканала RT в Сербии восстановлено. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу представитель по распределению RT в Европе и Африке Саша Савичевич.

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"Оператор "Телеком Сербия" вернул каналы RT и RTD на свою IPTV (кабельную) платформу. Вещание канала на территории Сербии восстановлено", - сообщил Савичевич.

В то же время представитель RT подчеркнул, что другой оператор - SBB - не вернул канал в свою сеть. "SBB и далее не возвращает упомянутые каналы, хотя располагает для этого техническими возможностями", - заявил Савичевич.

2 марта Евросоюз заблокировал передачу сигнала российского телеканала RT через принадлежащие ему спутники, в результате чего временно прекратилось вещание канала в Сербии по кабельной сети. Одновременно интернет провайдер SBB, связанный с фондом KKR (Kohlberg Kravis Roberts), которым руководит экс-глава ЦРУ Дэвид Петрэус, со среды отключил RT, заменив его в кабельной сети сразу двумя украинскими каналами.

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