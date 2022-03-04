В МВД Сингапура заявили, что примерно 80% жителей страны поддерживают смертную казнь

СИНГАПУР, 4 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Сингапура поддерживают сохранение и применение в стране смертной казни. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNA, цитируя выступление министра внутренних дел, юстиции Касивисванатана Шанмугама.

"Большинство считают необходимым наличие высшей меры наказания, они согласны с тем, что это помогает предотвратить тяжкие преступления", - отметил глава ведомства. Министр привел выдержки из последнего опроса общественного мнения, согласно которому "81% жителей выступают за смертную казнь за умышленное убийство". Кроме того, по его словам, "71% респондентов поддержали высшую меру наказания за преступления с применением огнестрельного оружия, еще 66% опрошенных - за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков". Глава МВД добавил, что "примерно 80% опрошенных уверены, что смертная казнь помогает предотвратить тяжкие преступления".

Шанмугам отметил, что "данные результаты исследования почти совпадают с предыдущим опросом". Хотя, признал он, "все больше молодых людей считают, что преступления, связанные с наркотиками, не должны караться смертной казнью".

Согласно местному законодательству, смертный приговор, который всегда приводится в исполнение через повешение, грозит за транспортировку наркотиков, похищение людей, вооруженное нападение, умышленное убийство, попытку терактов. Последний раз приговор был приведен в исполнение в ноябре 2019 года, когда был казнен осужденный за перевозку 16 граммов героина.