В Подмосковье закрылся временный медцентр Минобороны РФ для лечения больных COVID-19

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Временный медицинский центр Минобороны РФ, развернутый в Подмосковье для помощи жителям региона в борьбе с СOVID-19, завершил работу, сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"Временный инфекционный медицинский центр, развернутый на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке для оказания помощи гражданскому населению в борьбе с СOVID-19, завершил свою работу. В лечении гражданских пациентов из Московской области было задействовано более 500 военно-медицинских специалистов, в том числе врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал", - сказали в министерстве.

С аэродрома Чкаловский бортами военно-транспортной авиации началась отправка сводного отряда военно-медицинских специалистов ВС РФ в пункт постоянной дислокации - Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Как уточнили в Минобороны, с начала пандемии для оказания помощи жителям региона временный медцентр был развернут на фондах ведомства в Кубинке уже в пятый раз. За это время военными врачами в условиях стационара вылечены и выписаны более 13 тысяч гражданских пациентов.

Работа военно-медицинских специалистов Минобороны высоко оценена руководством Московской области. Слова благодарности военным медикам озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что военные врачи уже почти на протяжении двух лет работают в Подмосковье и за это время помогли выздороветь большому количеству людей.