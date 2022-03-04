В Амурской области ожидаются сильный ветер и осадки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 марта. /ТАСС/. Сильный ветер, сопровождающийся обильными осадками, ожидается в Амурской области в пятницу и в субботу, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима и правил дорожного движения, сообщается в пятницу на сайте Главного управления МВД России по региону.

По данным синоптиков, в пятницу и в субботу на территории Приамурья ожидается снег, по южным районам сильный снег, ветер с порывами до 15-17 м/сек, метель.

"По прогнозам Гидрометцентра, в предстоящие дни в Амурской области ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер, сопровождающийся обильными осадками в виде снега, на дорогах возможна гололедица," = говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призвала водителей к обязательному соблюдению скоростного режима и ПДД.

Специалисты напоминают о необходимости во время снегопада уменьшать скорость, чтобы при возникновения опасности предотвратить дорожно-транспортное происшествие. При проезде опасных участков дороги необходима дистанция и боковой интервал между автомобилями, также следует соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее во время маневров на дороге. При подъезде к пешеходным переходам - заранее снижать скорость.

Кроме того, в Амурской области дорожные службы приведены в режим оперативной готовности. "Все подразделения дорожных служб, осуществляющих содержание региональных дорог, проинформированы о предстоящем ухудшении погоды, при начале снегопада приступят к круглосуточному патрулированию дорог. Ликвидация снежных заносов и гололеда будет вестись до полного обеспечения безопасных условий движения по дорогам", - сообщила пресс-служба Министерства транспорта Амурской области.

Содержанием и очисткой дорог местного значения занимаются муниципальные образования самостоятельно. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств по дорогам Приамурья работа дорожных служб будет вестись в круглосуточном режиме.