Эксперт считает, что уровень оказания медпомощи онкопациентам в России не ниже зарубежного

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вся необходимая медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями продолжает оказываться, ее уровень в России не ниже зарубежного, сообщил ТАСС главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. При этом он отметил, что медицина и наука должны быть вне политики.

"Я всегда был убежден и продолжаю оставаться уверенным, что медицина и наука должны быть вне политики. У нас общий враг - онкологические заболевания, - который не выбирает гражданство, национальность, возраст и время для нападения. Российская онкологическая служба за последние годы, даже несмотря на пандемию COVID-19, показывает стабильное и поступательное развитие. Последовательная политика Минздрава России позволяет нам вести работу в области российских разработок в ядерной медицине, применения новых методик комплексного и комбинированного лечения. Работа нашего центра не изменится - мы продолжаем оказывать онкологическую помощь в полном объеме, центр укомплектован и кадрово, и технически, - отметил специалист. - Могу сказать, что многие пациенты уже давно даже не пытаются уехать за границу, предпочитая лечиться в родной стране, благо уровень оказания онкологической помощи у нас не ниже".

Каприн отметил, что в России уже давно идет речь о поддержке отечественных производителей радиофармпрепаратов и техники: "Я надеюсь, что сегодняшние тяжелые времена даже в некоторой степени станут катализатором работы в этом направлении". Кроме того, по словам эксперта, российская онкологическая школа славится своими традициями и сегодня остается одной из сильнейших в мире. "Мы продолжаем обучение как российских, так и иностранных специалистов", - добавил он.

Академик также заверил, что российские онкологи всегда открыты для сотрудничества и совместных исследований с иностранными партнерами. "На прошедшей неделе нами проведена серия мастер-классов с коллегами из КНР по лечению рака пищевода, сегодня стартовал Третий международный весенний онкологический онлайн-марафон, участие в котором принимают коллеги из Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Нас связывают давние и прочные узы совместной работы, мы учимся друг у друга, помогаем друг другу, и очень сложно разрубить эти связи в один день. Повторюсь, российские специалисты были и остаются открытыми для сотрудничества во благо пациентов. Мы продолжаем работу и подтверждаем свои обязательства в рамках подписанных соглашений с иностранными коллегами", - сообщил специалист.

"Наша команда работает в полной мере в тех условиях, в которых мы оказываемся. Наша главная цель - здоровье пациентов", - заключил он.