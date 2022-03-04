Гражданам США разрешено возвращаться из РФ и Белоруссии без теста на COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США отменили для американских граждан требование сдавать тест на коронавирус при возвращении из России и Белоруссии. Об этом сообщается в четверг на сайте ЦКПЗ.

Медицинский регулятор внес поправку к указу, датированному 2 декабря 2021 года, согласно которому от всех приезжающих в США требовалось перед вылетом предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Нововведение позволяет гражданам, резидентам и обладателям иммигрантской визы в США "выезжать из Белоруссии и России в США без предварительного теста на COVID-19".

Как поясняется в заявлении ЦКПЗ, поправка внесена на фоне "геополитической напряженности, связанной с Украиной". Ранее Госдепартамент дополнил рекомендации американцам воздерживаться от поездок в Россию и Белоруссию, а также покинуть эти страны, упомянув, что на Украине проводится российская военная операция.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.