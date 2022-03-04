Более 30 команд представят московский регион на национальном чемпионате по робототехнике

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Столичный регион на национальном этапе чемпионата по робототехнике "First Robotics Championship - Москва 3.0" будут представлять 32 команды - 22 из Москвы и 10 из Подмосковья. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"В финале чемпионата примут участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона - это команды детских технопарков Москвы. Благодаря этим образовательным площадкам ребята могут найти свое призвание и получить полезные практические навыки, которые в дальнейшем помогут им развиваться как специалистам", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

В число коллективов из столичного региона, которые выступят на национальном этапе, вошли девять команд из технопарка "Мосгормаш" и четыре команды из технопарка "Москва". Заключительная часть соревнований пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре, уточнила вице-мэр.

Темой чемпионата по робототехнике в этом году стали грузовые перевозки. Соревнования за право выхода в финал проходили по четырем направлениям для участников от 4 до 18 лет: Discover, Explore, Challenge и First Tech Challenge. Команды презентовали инновационные разработки, а судьи оценивали навыки участников.

"Слушатели детских технопарков показывают такие хорошие результаты во многом благодаря преемственности поколений. Даже после того, как их выпускники поступают в вузы, они остаются работать с детьми в качестве наставников. Например, выпускник "Мосгормаша" Марк Ганкин, который неоднократно становился победителем различных конкурсов еще во время обучения там, сейчас учится на втором курсе МЭИ. Одновременно он готовил к соревнованиям команды своего технопарка. В итоге три из них вошли в число победителей в нескольких категориях", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.