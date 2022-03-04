Володин заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что в условиях новых вызовов все существующие меры поддержки населения будут сохранены, а социальные обязательства государства выполнены.

"Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна. Эти вопросы [находятся] на постоянном контроле президента [РФ Владимира Путина]", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале.

При этом, как заметил председатель Госдумы, единственный возможный ответ на санкции - развитие страны. "Настал момент истины. Мы должны объединиться, чтобы преодолеть трудности", - указал он.

Володин также перечислил законопроекты, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях санкций, которые будут в пятницу рассмотрены Госдумой, в том числе о кредитных каникулах для граждан, малого и среднего бизнеса, о механизме дополнительной индексации пенсий, контроле за обеспечением лекарствами и т. д.