Число электросамокатов для аренды в Москве возрастет до 40 тыс. единиц

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сервисы кикшеринга начали готовиться к новому сезону в Москве. Количество электросамокатов для аренды в Москве в этом году возрастет до 40 тыс. единиц, сообщил ТАСС в пятницу заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

"В этом году мы начали готовиться к запуску проката электросамокатов рекордно рано. <...> Самокаты - это не просто развлечение, а "транспорт последней мили", который используется для коротких поездок внутри и между районами. В этом году мы продолжим развивать сервис - парк вырастет до 40 тыс. единиц", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что популярность прокатных городских сервисов растет с каждым годом. За прошлый сезон пользователи совершили рекордные 8,6 млн поездок, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, сервисам проката по поручению мэра Москвы Сергея Собянина выдаются субсидии, которые помогают возместить часть затрат на закупку электросамокатов.

"Начинаем подготовку к запуску работы кикшеринга - операторы уже начали расставлять первые самокаты в городе. <...> Погода шепчет - постараемся запустить сервис пораньше", - отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта.