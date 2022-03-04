В детских больницах Москвы появится новый вид лучевой диагностики

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Новый вид лучевой диагностики появится в детских больницах Москвы, а в Морозовской детской больнице ее уже проводят, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Морозовской детской больнице приступили к проведению сложнейшего вида лучевой диагностики - магнитно-резонансной томографии сердца. Возможность таких исследований появится и в других детских больницах Москвы после обновления тяжелого медицинского диагностического оборудования", - говорится в сообщении.

По контрактам жизненного цикла город уже закупил девять самых современных магнитно-резонансных томографов для детских стационаров. В течение ближайших двух лет они появятся в медицинских организациях, в числе которых городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой, детская городская клиническая больница имени Г. Н. Сперанского, Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии и другие.

Внедрение этого вида обследования позволит сконцентрировать возможности лучевой диагностики в городском здравоохранении. Такая диагностика проводится при врожденных пороках сердца, различных видах аритмий, образованиях сердца, кардиомиопатиях и других заболеваниях. Она позволяет точно определять врожденные пороки сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы у детей и при этом оценивать состояние в динамике.

"Сейчас специалисты Морозовской больницы продолжают разрабатывать специализированные протоколы сканирования для сокращения времени исследования - на данный момент оно занимает около полутора часов. Уменьшение длительности исследования крайне важно для детей младшей возрастной группы, у которых обследования проводятся под наркозом", - говорится в сообщении.