Свердловские власти планируют расширить список льготников при подключении к газу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона подготовить предложения по расширению перечня льготников при подключении к газу. Речь идет о расходах по прокладке инфраструктуры на собственных участках жителей, сообщили в областном департаменте информационной политики в пятницу.

"Расходы собственника за подключение дома к газу в Свердловской области могут быть частично возмещены, если речь идет об уральцах, имеющих право на льготу. Сейчас это семьи или одинокие граждане с низким доходом, люди старшего поколения, инвалиды. Размер компенсации, установленный в регионе, достигает 70 тыс. рублей. Губернатором поручено министерству энергетики и ЖКХ, а также министерству социальной политики продумать, каким образом этот перечень сегодня можно расширить", - говорится в сообщении.

Власти региона ранее сообщали, что сетевой газ до конца 2022 года планируется сделать доступным еще для 31,5 тыс. частных домовладений. К 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь 2021 года составляет 77%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час.