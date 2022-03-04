Более 90% свердловчан, подлежащих обязательной вакцинации, привились от ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Охват прививками от ковида для отдельных категорий людей в Свердловской области, в отношении которых региональное управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию, составляет более 90%. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

"В настоящее время охват прививками обязательных контингентов составил более 90%", - сказал Козловских.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять при входе в государственные учреждения, а также на базах отдыха, в домах отдыха, санаториях. Также свердловские власти запретили проведение в регионе публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за время пандемии выявлено более 360 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 220 тыс. человек, 10 314 умерли.