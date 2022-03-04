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В МЧС предупредили о ливнях и сильном ветре в нескольких районах Дагестана

Порывы ветра могут достигать до 28 м/с

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Сильные осадки и усиление ветра до 28 м/с ожидается в пятницу в нескольких районах Дагестана. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"По данным дагестанского Гидромета, сегодня по районам республики ожидается усиление северо-западного ветра до 28 м/с и выпадение местами сильных осадков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проводится комплекс превентивных мероприятий. "Информация доводится до органов местного самоуправления и взаимодействующих органов управления, организовано смс-информирование населения", - добавили в региональном управлении МЧС.

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