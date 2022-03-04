Медицинские организации Москвы перейдут на особый график работы с 6 по 8 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Медицинские организации столичного департамента здравоохранения перейдут на особый график работы в связи с празднованием Международного женского дня с 6 по 8 марта. Об этом сообщается на сайте департамента.

"Взрослые поликлиники будут открыты 6 и 8 марта с 9:00 до 16:00, а 7 марта - с 9:00 до 18:00. Отделения ОРВИ будут принимать пациентов каждый день с 8:00 до 20:00. Медпомощь на дому все дни оказывается с 8:00 до 20:00. Выездные бригады по вакцинации и пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах будут работать все праздничные дни с 10:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Порядок оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 не меняется. Кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики в поликлиниках будут работать по расписанию медицинских организаций. Амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины в период праздничных дней работают в стандартном круглосуточном режиме без выходных.

"Медицинская помощь в детских поликлиниках будет оказываться на дому каждый день с 9:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. Врачи 7 марта будут работать с 9:00 до 15:00, а кабинеты ПЦР-диагностики будут открыты с 9:00 до 15:00. Кроме этого, молочно-раздаточные пункты по-прежнему работают все праздники с 6:30 до 15:00", - отмечается в публикации.

Женские консультации 7 марта будут работать с 9:00 до 15:00, а 6 и 8 марта прием будет проводиться в одной из женских консультаций административного округа с 9:00 до 15:00. Все аптечные пункты при поликлиниках будут работать с 9:00 до 18:00, 6 и 8 марта будут открыты дежурные аптечные пункты с 9:00 до 16:00.