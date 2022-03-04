Психологическое общество РФ считает свое исключение из ЕФПА политически мотивированным

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Европейская федерация психологических ассоциаций (ЕФПА) исключила Российское психологическое общество (РПО) по инициативе Национальной психологической ассоциации Украины. РПО несогласно с этим решением, будет продолжать работу и предпринимать необходимые шаги для разрешения ситуации, указывается в заявлении, опубликованном на сайте общества.

В РПО пояснили, что в связи с началом спецоперации на Украине исполнительный комитет ЕФПА выпустил заявление, в котором указывалось, что в ассоциации состоят специалисты как с Украины, так и из России, но ЕФПА не является политической организацией, поэтому основные силы должны быть направлены на оказание психологической помощи нуждающимся.

"Однако, как нам стало известно, сразу после опубликования этого взвешенного заявления исполнительным комитетом ЕФПА, неожиданно возникла негативная реакция со стороны Национальной психологической ассоциации Украины, которая заявила о необходимости немедленного исключения РПО из ЕФПА. <...> Испытывая беспрецедентное давление, исполком ЕФПА был вынужден рассмотреть заявление украинских коллег. В связи с чем было созвано внеочередное заседание президентского совета <...>. Результатом такого беспрецедентного давления, несмотря на предложение РПО о временном приостановлении членства в ЕФПА, а также на заявления ЕФПА о том, что она не является политической организацией и фокусируется на профессиональных целях и задачах, а также содействии в построении единого профессионального мира и продвижения профессиональной поддержки, стало ничем не обоснованное решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур", - говорится в сообщении РПО.

В обществе отмечают, что решение не было единогласным, а также продиктовано больше эмоциональными или политизированными мотивами, "подрывающими сами основы профессиональной этики и гуманистической парадигмы профессии". "Категорически не можем согласиться с абсурдными, граничащими с цинизмом упреками и обвинениями некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь "не тем беженцам" или "не тем детям", якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций", - говорится в заявлении.

"Несмотря на сильные эмоциональные реакции, мы сохраним приверженность профессиональным идеалам, в свете которых, будем рассматривать сложившуюся ситуацию как временную, а также предпримем все возможные шаги для ее разрешения и возвращения в конструктивное русло. Возникшая ситуация не отнимает у РПО и его членов возможности продолжения деятельности в составе ЕФПА в будущем. Сохраняются двусторонние отношения РПО с европейскими коллегами в рамках работы других международных психологических ассоциаций и в совместных научных и образовательных проектах", - заключили в обществе.