В Курганской области в ближайшие дни выпадет месячная норма осадков

ТАСС, 4 марта. Курганская Госавтоинспекция предупредила о непогоде - в регионе ожидаются обильные снегопады, метель, порывистый ветер. Синоптики прогнозируют выпадение практически месячной нормы осадков, сообщили в пятницу в отделение пропаганды БДД управления ГИБДД УМВД России по региону.

"В ближайшие дни Курганская область окажется во власти неблагоприятного погодного фронта. В регионе ожидаются обильные снегопады, метель, порывистый ветер до 11-12 м/с. Количество выпавших осадков приблизится к месячной норме. Температурные колебания могут привести к образованию снежного наката и гололедицы на дороге, осадки ограничат видимость на дороге", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на автомобилях за пределы населенных пунктов. "Пешеходам необходимо помнить о том, что из-за обильного снегопада водители могут не заметить человека, вышедшего на проезжую часть, в особенности, если переходить дорогу в непредназначенном для этого месте. Повысить видимость на дороге пешим участникам помогут световозвращающие элементы, а неукоснительное соблюдение ПДД - сохранить жизни", - отмечается в сообщении.