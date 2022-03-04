Роспотребнадзор: рост числа заболевших ковидом на Урале обусловлен охватом тестирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Большое количество выявленных случаев коронавируса в Свердловской области обусловлено увеличением числа тестируемых. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Свердловской области последние три дня фиксируется самое большое количество заболевших среди всех регионов России.

"Мы имели достаточно большое количество исследований последнее время. Норматив, вы знаете, - если тестирование составляло не менее 300 на 100 тыс. жителей. В последнее время он достигал 800 исследований на 100 тыс. населения. Безусловно, это способствовало большому количеству выявления больных", - сказал Козловских.

Он уточнил, что в управлении оценивают не только абсолютный показатель по общему числу пациентов с ковидом, но и относительный, который показывает отношение числа заболевших к численности населения Свердловской области. По этому параметру регион не входит в список лидеров.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. При входе в государственные учреждения, а также на базах отдыха, в домах отдыха и санаториях жители региона обязаны предъявлять ковид-сертификаты. Местные власти запретили проведение в области публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за время пандемии выявлено более 360 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 220 тыс. человек, 10 316 пациентов умерли.