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Военная операция на Украине

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших военных РФ во время спецоперации

С таким предложением выступил спикер Думы Вячеслав Володин в начале заседания нижней палаты парламента

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на дополнительном пленарном заседании в пятницу почтили минутой молчания память погибших военнослужащих РФ во время специальной операции на Украине.

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Военная операция на Украине.

"Предлагаю почтить память наших солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга на Украине", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания палаты.

2 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что потери Украины за время операции РФ составили более 2 870 человек убитыми, потери РФ - 498.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияВоенная операция на Украине
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