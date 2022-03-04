В Крыму суточный прирост случаев коронавируса впервые за месяц снизился до 712

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 712. При этом госпитализированы 87 человек, следует из опубликованных в пятницу данных регионального Минздрава. Ранее порядка 700 заразившихся в республике выявляли 3 февраля.

Максимальное с начала пандемии количество случаев заражения в Крыму было выявлено 20 февраля - 1 362. В течение прошлой рабочей недели показатели заболеваемости снижались, накануне в республике зарегистрировали 718 новых случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 марта 2022 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 164 029 положительных [тестов] на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 87 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 56 141 человек", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших в регионе за сутки увеличилось на 1 229 и составило 152 668.

После снижения заболеваемости власти Крыма с понедельника, 28 февраля, отменили систему QR-кодов в торговых центрах и самоизоляцию для пожилых граждан. Также с 11 марта в регионе возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров. По-прежнему будет действовать требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, при заселении в отели и санатории или посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты. В регионе продолжается обязательная вакцинация работников ряда сфер.