Томская область готова принять 700 эвакуированных жителей из ЛНР и ДНР

ТОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Томская область готова принять 700 эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), при необходимости будут развернуты дополнительные пункты временного размещения (ПВР), сообщил журналистам заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

"Мы одни из первых, кто выразил такую готовность. <…> Тема беженцев родилась не вчера, а с того момента, как начались обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. <…> Все отработано в этом направлении, мы готовы уже давно к этой работе по принятию беженцев. <…> На сегодня у нас реально есть порядка 700 мест, куда мы можем уже сегодня разместить беженцев в случае их прибытия", - отметил Толстоносов.

Вице-губернатор уточнил, что возможности девяти ПВР позволяет комфортно разместить порядка 700 человек. Однако при необходимости число мест может быть увеличено - аттестацию проходят сразу нескольких таких объектов, в их числе санатории, дома отдыха и гостиницы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.