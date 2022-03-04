Эксперт: до 30% прямых выбросов парниковых газов компаний России нейтрализуют к 2050 году

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. От 20 до 30% нынешних выбросов в атмосферу парниковых газов от крупных компаний в РФ планируется нейтрализовать в рамках природно-климатических проектов к 2050 году. Такой прогноз озвучил в пятницу на Красноярском экономическом форуме заместитель директора Центра ответственного природопользования Института географии РАН Андрей Птичников.

"По нашему мнению, от 20 до 30% нынешних прямых эмиссий парниковых газов от крупных компаний в РФ планируется к нейтрализации в рамках природно-климатических проектов к 2050 году", - сказал он.

При этом эксперт добавил, что к 2050 году оценочно требуется поглотить 150-200 млн тонн парниковых газов в рамках природно-климатических проектов. Начало реализации проектов было запланировано на 2022-2023 годы, однако в связи с изменившейся на фоне Украины ситуацией, эти сроки могут быть сдвинуты. Птичников добавил, что в целом интерес компаний к лесоклиматической повестке резко снизился на фоне последних событий, однако этот тренд останется актуальным в течение еще 50 лет.

По его словам, оптимальными лесоклиматическими проектами в РФ с точки зрения реализуемости, инвестиционной привлекательности и сертифицируемости по международным системам являются проекты по добровольному сохранению лесов, сверх требования законодательства арендаторами лесов, проекты по устойчивой интенсификации на землях лесного фонда. Также в списке проекты по уменьшению горимости лесов, защитному лесоразведению на безлесных территориях на сельскохозяйственных землях и в лесном фонде.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.