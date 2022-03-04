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Власти Владивостока объявили свободное посещение школ в субботу из-за ухудшения погоды

На период непогоды будет увеличено количество аварийных бригад с высокопроходимой техникой и дизель-генераторами

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Владивостока из-за приближающихся к Приморскому краю атмосферных фронтов с сильным ветром и осадками объявили свободное посещение школьных занятий.

"В связи с погодными условиями отсутствие ребенка в школе завтра, 5 марта, не будет считаться прогулом", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

В связи с возможным ухудшением погоды спасательные службы, жилищно-коммунальные, энергетические и транспортные компании Приморья готовятся к оперативному реагированию. На период непогоды будет увеличено количество аварийных бригад с высокопроходимой техникой и дизель-генераторами, на опасных участках дорог расставят снегоуборочные машины, а дороги обработают реагентами.

В четверг штормовое предупреждение об очень сильных осадках на побережье Приморского края объявил "Примгидромет" на 5 марта. Согласно прогнозу, количество выпавшего снега в некоторых районах может достигнуть 20 мм за 12 часов. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными. Скорость ветра на побережье местами будет достигать 17-22 м/с.

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