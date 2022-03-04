Москалькова готова участвовать в любом формате в обмене военнопленными РФ с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова участвовать в любом формате в процессе обмена военнопленными РФ с Украиной.

"Я обратилась в центральный Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту, дислоцированному на территории Украины, о посещении пленных и готова участвовать в любом виде, в любом формате в обмене пленных", - сказала Москалькова.

Также уполномоченный по правам человека в РФ призвала не допускать нарушения на Украине прав пленных. "Очень важно, что достигнуты договоренности по соблюдению прав пленных. У нас есть информация о том, что в отношении людей допускаются пытки, нечеловеческое жестокое обращение. Мы получаем фотографии, видеоматериалы от родных, друзей. И я призываю все мировое сообщество, всех омбудсменов сделать все, что в силах, чтобы не допустить нарушения международных норм и принципов соблюдения прав лиц, попавших в плен. Мы со своей стороны готовы участвовать в этом процессе", - заявила Москалькова.