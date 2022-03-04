В Москве выявили 2 463 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 463 против 2 683 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

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В относительном выражении прирост составил 0,091%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 706 980 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице меньше 80 впервые за месяц, с 4 февраля, оно возросло на 79 против 82 днем ранее, до 41 602.

Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 3 638, до 2 501 129.

Ситуация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выявили 3 422 случая заражения коронавирусом за сутки против 3 562 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 452 714 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 9 685, до 1 304 253, число умерших - на 69, до 32 168.

Ситуация в Московской области

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 565 против 936 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 944 700 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 6 152, до 862 627, число умерших - на 19 до 14 290.

В новость была внесена правка (11:30 мск) - передается в связи с уточнением данных о приросте заболеваемости во втором абзаце.