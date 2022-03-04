Установку стелы "Город трудовой доблести" в Новосибирске перенесли на ноябрь 2022 года

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Установка стелы в честь присвоения Новосибирску статуса "Город трудовой доблести", которая ранее неоднократно переносилась, планируется в ноябре 2022 года. Об этом сообщается на сайте Министерства труда Новосибирской области.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в том числе Новосибирску, в честь чего в городе планируется установить памятную стелу. Общегородским голосованием было решено, что местом ее размещения станет площадь Калинина, где сосредоточены крупные предприятия оборонной промышленности. Ранее вице-губернатор региона Сергей Нелюбов сообщал о планах по установке памятника к 9 мая.

"Памятная стела "Новосибирск - город трудовой доблести" будет установлена в областном центре 3 ноября 2022 года. Вопросы мероприятий по установке Памятной стелы, подготовки вручения одноименного памятного нагрудного знака обсуждались 3 марта на заседании рабочей группы регионального оргкомитета "Победа" по подготовке и реализации предложений, направленных на увековечивание памяти трудового подвига новосибирцев", - говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщал, что в регионе также планируется учредить памятный знак "Город трудовой доблести", которым будут награждаться ветераны и труженики тыла. Уже разработан эскиз-проект знака, он был одобрен специально созданной для этих целей рабочей группой, куда вошли представители общественных и ветеранских организаций.

О звании

"Город трудовой доблести" - почетное звание Российской Федерации, установленное в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".