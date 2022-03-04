Москалькова: в России сделано все, чтобы люди Донбасса имели соцгарантии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в России сделано все возможное, чтобы эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик чувствовали себя в безопасности и имели все социальные гарантии. Об этом она сообщила журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве с омбудсменами ДНР и ЛНР.

"Сделано все возможное, чтобы люди себя чувствовали в безопасности и имели все необходимые социальные гарантии, которые могут быть у человека", - сказала Москалькова.

Она уточнила, что совместно с коллегами из ДНР и ЛНР был намечен план действий, так как у эвакуированных жителей Донбасса "вопросов очень много".

"Вопросы, связанные с поступлением в вузы, вопросы документирования и получения правового статуса на территории РФ, оказание помощи, все, что от меня зависит для восстановления социальной структуры на территории этих республик. <…> Сегодня, благодаря нашим коллегам, открываются новые горизонты по защите прав", - отметила омбудсмен.

Также Москалькова сообщила о том, что не получила ни одной жалобы от эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, размещенных в ПВР в России. "На сегодняшний день ко мне не поступило ни одной жалобы от людей, которые сюда прибыли как эвакуированные", - сказала Москалькова.

В то же время она отметила, что получает очень много слов благодарности от жителей ДНР и ЛНР. "Я хочу воспользоваться [моментом], чтобы сказать органам власти субъектов РФ, которые приняли эвакуированных, конечно, нашему правительству и президенту: сколько сделано, сколько серьезных мероприятий, чтобы люди почувствовали себя комфортно на этой земле, как у себя дома", - отметила она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.