Ярмарки вакансий для эвакуированных жителей Донбасса пройдут в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ярмарки вакансий пройдут для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"В подмосковных пунктах временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР пройдут ярмарки вакансий. Участникам расскажут о рабочей деятельности в регионе, необходимых документах для трудоустройства, ознакомят с актуальными вакансиями, а также с графиком и условиями работы", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

В пресс-службе рассказали, что ярмарки пройдут в разных пунктах временного размещения с 4 по 10 марта.

Каклюгина рассказала, что в дни проведения ярмарок на базе лагерей, где сейчас проживают эвакуированные жители Донбасса, будут находиться представители разных компаний. "Всем им требуются кадры, среди востребованных профессий: швеи, администраторы, няни и воспитатели, сварщики, строители и мастера отделочных работ, контролеры на техническое производство и другие. В нашем регионе много возможностей для трудоустройства, уверена, ярмарка поможет всем желающим найти работу по душе", - добавила она.