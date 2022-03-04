Большинство очных занятий в проекте "Московское долголетие" возобновятся к 15 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Проект "Московское долголетие" к 15 марта возобновит работу в офлайн-формате, что стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в городе. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия "Московского долголетия", не только на улице, но и в помещениях. Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта, как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений - они могут сами выбрать комфортный способ участия. Большинство очных групп возобновят свою работу к 15 марта", - сказала Ракова.

Она пояснила, что очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале mos.ru/age. Посмотреть расписание и записаться на занятия проекта можно, заполнив специальную форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе "Как стать участником".

Заммэра также поблагодарила всю команду проекта "Московское долголетие" за то, что за последние два года проект не только сохранился, но и был перезапущен в новом цифровом формате. Сотрудники отделов долголетия первыми пришли на помощь старшему поколению москвичей во время пандемии, работали социальными помощниками, в кол-центрах, временных госпиталях и центрах вакцинации. При этом сохраняли связь с участниками и постоянно поддерживали их. Сейчас вся команда вновь возвращается к своим основным задачам и нацелена возродить проект в доковидном формате, когда в нем регулярно занимались более 215 тыс. человек.

"В соответствии с указом мэра Москвы с 16 марта 2020 года временно была приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие". С 30 апреля этого же года стартовали онлайн-занятия. На данный момент в дистанционном формате есть более 30 направлений активностей, открыто более 4,8 тыс. групп, а занятия посещает более 100 тыс. человек", - напомнила Ракова.

С июля 2021 года в проекте открылись очные занятия на свежем воздухе. В зимний период большинство творческих и образовательных активностей проекта перешли в онлайн-формат, а на улице продолжили работу группы по физическим активностям - гимнастика, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, а также направление "пеший лекторий" - познавательные экскурсии по Москве. На данный момент на свежем воздухе занимаются более 18 тысяч человек.