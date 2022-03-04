Редакция Znak.com сообщила о приостановке своей деятельности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Редакция интернет-издания Znak.com заявила о приостановке своей деятельности из-за большого количества ограничений в работе СМИ. Об этом говорится в сообщении редакции, опубликованном в пятницу в Telergam-канале издания.

"Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", - говорится в сообщении.

Главный офис редакции находится в Екатеринбурге, корреспонденты работали по всей России. Шеф-редактор - Мария Плюснина, учредитель - Оксана Панова. Издание начало работу с 2012 года.