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Редакция Znak.com сообщила о приостановке своей деятельности

Решение связано с "большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России"
© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Редакция интернет-издания Znak.com заявила о приостановке своей деятельности из-за большого количества ограничений в работе СМИ. Об этом говорится в сообщении редакции, опубликованном в пятницу в Telergam-канале издания.

"Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", - говорится в сообщении.

Главный офис редакции находится в Екатеринбурге, корреспонденты работали по всей России. Шеф-редактор - Мария Плюснина, учредитель - Оксана Панова. Издание начало работу с 2012 года.

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