В Тульской области разрешили посещать культурные и спортивные мероприятия без QR-кодов

ТУЛА, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отменил требование о предъявлении QR-кодов при посещении массовых, деловых, культурных и спортивных мероприятий. Соответствующие изменения в указ о дополнительных мерах, принятых в связи с пандемией коронавируса, он внес, сообщила пресс-служба правительства региона.

Максимальное число заражений ковидом - 2 659, отмечалось в Тульской области 7 февраля, затем началось постепенное снижение этого показателя. По информации на 4 марта, за сутки выявлено 733 случая заражения.

"Отменяются ограничения по числу участников и требования предъявлять QR-код о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования или тестировании на антитела при посещении музеев, кинотеатров, выставок, концертов, культурных, зрелищных, спортивных, массовых деловых и образовательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Также в регионе снимают ограничения на выезды организованных детских групп за пределы области.

Ранее власти региона отменили требование предъявлять QR-коды в заведениях общепита, бильярдах и боулингах, разрешили проводить банкеты, а долю сотрудников, работающих удаленно, снизили с 50 до 15%. Данные решения связаны с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в области и рекомендациями Роспотребнадзора.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии вывялено около 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 108 тыс. человек, умерли более 4,8 тыс. пациентов.