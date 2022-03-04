Более 150 пунктов сбора гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса открыто в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 150 пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик открыто в России. Треть из них работают на базе отделений Российского Красного Креста, сообщил журналистам председатель РКК Павел Савчук.

"Мы не ожидали такого большого отклика за такой короткий период времени, потому что для того, чтобы собрать гуманитарную помощь, нужно организовать место, специальную систему, проинформировать людей. <...> На данный момент по всей стране их [пунктов сбора гуманитарной помощи] уже более 150", - сказал Савчук, отвечая на вопрос о количестве пунктов помощи эвакуированным из Донбасса.

Он отметил, что 50 пунктов работают на базе РКК, остальные открыты на базах клубов "Мы вместе", университетов.

Ранее в пятницу сообщалось, что Российский Красный Крест (РКК) собрал свыше 500 тонн гуманитарной помощи, которая будет направлена в пункты временного размещения эвакуированных. Помощь уже доставлена в Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую области и другие регионы. Российский Красный Крест открыл горячую линию для помощи в воссоединении семейных связей. На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками.