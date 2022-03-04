Около 17 тыс. эвакуированных в Ростовскую область жителей Донбасса получили выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Около 20 тыс. жителей Донбасса, эвакуированных в Ростовскую область, обратились за получением единовременной материальной помощи, более 83% или около 17 тыс. жителей уже получили выплаты, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"За единовременной материальной помощью обратились свыше 20 тыс. человек, и уже получили выплаты около 17 тыс. или 83,2% обратившихся", - говорится в сообщении.

В кабмине региона также сообщили, что более 149 тыс. эвакуированных из Донбасса уже прибыли в Ростовскую область.

"Губернатор [Василий Голубев] сообщил, что в регион с 18 февраля из ДНР и ЛНР прибыли свыше 149 тысяч человек. В 96 пунктах временного размещения в области сейчас находятся 6 357 человек, в том числе 3 244 ребенка. В другие субъекты страны из региона отправлено почти 13 тысяч человек, в том числе более 6 тысяч детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Голубев заявил, что люди могут жить в Ростовской области столько, сколько им потребуется, власти планируют обеспечить взрослое население работой, дети смогут ходить в детские сады, учиться в школах и вузах.

Ранее сообщалось, что с начала эвакуации в Ростовскую область прибыли свыше 149 тыс. жителей Донбасса. В 96 пунктах временного размещения в области находятся 6 357 человек, в том числе 3 244 ребенка.