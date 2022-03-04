Эксперт заявил, что реакторы Запорожской АЭС имеют большие резервы безопасности

"Реакторы ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением - прим. ТАСС), установленные на Запорожской АЭС, обладают большими запасами по безопасности. Станция неоднократно проверялась на возможности по выживанию в условиях чрезвычайной ситуации. В квалификации ее персонала я уверен", - сказал эксперт.

В ночь на пятницу в результате развернувшихся вокруг станции боевых действий на Запорожской АЭС на территории учебно-тренировочного комплекса возник пожар. Позднее ГСЧС Украины сообщила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, а не в зданиях энергоблоков. К 07:00 мск, по сообщению ГЧС Украины, пожар был локализован, а к 07:20 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Как отметил в беседе с ТАСС Уваров, при любых конфликтах вблизи ядерноопасных объектов все стороны должны действовать с особой осторожностью. "Я рад, что ночные события, затронувшие учебно-тренировочный центр, не привели к инциденту на АЭС", - сказал он.

Запорожская АЭС - атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе. На станции шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 000 МВт. Строительство станции началось в 1979 году, в 1984 году был запущен энергоблок № 1. В 2016 году Госинспекция ядерного регулирования Украины решила продлить сроки эксплуатации энергоблока № 1 Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а энергоблока № 2 - до 19 февраля 2026 г. В 2017 году было принято решение о продлении работы блока № 3 до 5 марта 2027 года.