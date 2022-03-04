В горах Сочи объявили предупреждение о лавинной опасности до 6 марта

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи в связи с опасностью схода лавин на высотах свыше 1000 м, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в муниципальном образовании городе Сочи", - сказано в сообщении. Уточняется, что в период с 18:00 4 марта до 18:00 6 марта в горах Сочи выше 1000 м лавиноопасно.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду.